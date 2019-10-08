У Київській області ліквідували лабораторію з виготовлення амфетаміну.

У приватному будинку у Вишгороді поліцейські ліквідували нарколабораторію, в якій виготовляли амфетамін.

Про її існування поліції повідомили небайдужі громадяни.

Під час обшуку співробітники правоохоронних органів вилучили кілограм марихуани, хімічне обладнання, інгредієнти, необхідні для виготовлення амфетаміну і 150 грам вже готового наркотику.

Читайте: 10 років збувала речовини в мережі: затримана найбільша організація наркоторговців

Затримані чоловік та жінка знаходяться в СІЗО.

За фактом незаконного зберігання наркотиків та їх виготовлення відкрито кримінальні провадження за ч. 3 ст. 309 та за ст. 313 ККУ. Триває слідство.















У приватному будинку під Києвом ліквідували нарколабораторію / 4 фотографии

Нагадаємо, трьох громадян України засудили у Польщі за контрабанду 237 кг наркотиків з Євросоюзу до Росії.