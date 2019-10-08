Суд у Тростянці Сумської області задовольнив позов 14-річного хлопця, який жив з бабусею, тому просив стягнути аліменти з обох батьків.

Підліток з Тростянця скористався правом дитини, яка досягла 14 років, безпосередньо звернутись до суду для захисту своїх інтересів.

Його батьки розлучилися і останні роки хлопець постійно жив з бабусею, тому він звернувся до Тростянецького районного суду Сумської області з позовом, в якому просив стягнути з обох аліменти на свою користь.

З матері він просив стягнути аліменти у мінімальному розмірі, визначеному законом (50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку), “а також просив припинити перерахування аліментів, вже стягнутих у 2007 році рішенням суду з батька, які сплачувались матері на утримання дитини”.

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Також хлопець просив суд стягувати аліменти з батька безпосередньо на його користь, оскільки вважав, що мати не в його інтересах ними розпоряджається.

Суд позов задовольнив повністю, дослідивши всі подані сторонами докази.

На момент розгляду справи хлопцю виповнилося 15 років, він закінчив 9 класів школи, вступив до училища у Харкові, де і проживає наразі у гуртожитку.

Раніше Факти ICTV писали про те, як подати на аліменти.

Джерело: Тростянецький райсуд Сумської області