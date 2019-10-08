Спільно з Opendatabot запустили сервіс, який дозволить стежити за змінами у держпідприємствах України.

Міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет повідомив, що новий сервіс, який запустили спільно з Opendatabot, дозволить зробити нашу державу більш прозорою.

Завдяки йому кожен українець зможе стежити за змінами, які відбуваються в державних підприємствах, яких в Україні більше 3,6 тис.

Запуск сервісу пов’язаний з тим, що Верховна Рада ухвалила закон, який дає можливість приватизувати держпідприємства.

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У ньому буде доступна інформація про зміну податкового статусу, власників, керівництва і багато іншого.

– Щоб підписатися, відкрийте в Telegram, Viber або Facebook Opendatabot і просто напишіть Державні компанії. За будь-якої зміни вам в месенджер надсилатиметьсяся повідомлення, – підсумував Дубілет.

До слова, на українських митницях планують запустити рішення, яке допоможе знизити корупцію.

Джерело: Дмитро Дубілет

Фото: Марія Підвисоцька