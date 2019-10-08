8 жовтня іменини святкують Єфросинії, Сергії, Германи, Миколи, Олександри.

За церковним календарем 8 жовтня вшановують пам’ять преподобного Сергія Радонезького. У миру його звали Варфоломій, та він був прозваний ігуменом землі Русі, за внесок, який він вніс в духовне життя народу.

Також українці сьогодні святкують день юриста.

Читайте: Календар свят на жовтень 2019

Народні прикмети:

Якщо перший сніг випав на спадний місяць і впав на мокру землю, то зима скоро настане.

Перший сухий сніг обіцяє хороше літо.

Якщо перший сніг випаде, коли з вишні все листя опаде, то настане зима.

Іменини 8 жовтня святкують Єфросинії, Сергії, Германи, Миколи, Олександри.

До слова, раніше Факти ICTV публікували календар церковних свят на 2019 рік.