НАЗК направило до суду адмінпротокол, який стосується надання недостовірної інформації міністром фінансів Оксаною Маркаровой в її декларації за 2017 рік.
Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку декларації міністра фінансів Оксани Маркарової за 2017 рік і встановило, що вона задекларувала недостовірні відомості на суму приблизно 415 тис. грн.
Відповідний адмінпротокол НАЗК направило до суду.
– У декларації чиновник не вказала вартість своєї квартири і недостовірно зазначила доходи, отримані нею і членами її сім’ї – чоловіком і дочкою, – повідомляє прес-служба НАЗК.
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Також недостовірні дані стосувалися цінних паперів, які належали Маркаровій та її чоловікові, і коштів на банківських рахунках.
До слова, екс-депутату Верховної Ради Сергію Пашинському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.
Джерело: НАЗК