НАЗК направило до суду адмінпротокол, який стосується надання недостовірної інформації міністром фінансів Оксаною Маркаровой в її декларації за 2017 рік.

Національне агентство з питань запобігання корупції провело повну перевірку декларації міністра фінансів Оксани Маркарової за 2017 рік і встановило, що вона задекларувала недостовірні відомості на суму приблизно 415 тис. грн.

Відповідний адмінпротокол НАЗК направило до суду.

– У декларації чиновник не вказала вартість своєї квартири і недостовірно зазначила доходи, отримані нею і членами її сім’ї – чоловіком і дочкою, – повідомляє прес-служба НАЗК.

Читайте: Чумак скасував засекречення декларацій військових прокурорів

Також недостовірні дані стосувалися цінних паперів, які належали Маркаровій та її чоловікові, і коштів на банківських рахунках.

До слова, екс-депутату Верховної Ради Сергію Пашинському обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Джерело: НАЗК