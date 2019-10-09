Екс-нардеп Світлана Заліщук опублікувала деларацію кандидата на посаду радника прем’єр-міністра Олексія Гончарука.

Колишній депутат Верховної Ради VIII скликання Світлана Заліщук подала декларацію кандидата на посаду радника прем’єр-міністра Олексія Гончарука з питань зовнішньої політики.

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Згідно з декларацією на сайті Національного агентства з питань запобігання корупції, Заліщук володіє двома квартирами у Києві, а також кількома квартирами, житловим будинком та земельною ділянкою свого чоловіка, британця Джордаша Вейна, у кількох країнах ЄС.

На парламентських виборах Світлана Заліщук балотувалась на 199 мажоритарному окрузі на Черкащині, де посіла 3 місце.

Раніше Факти ICTV писали, що в Єдиному державному реєстрі декларацій з’явилися відомості про доходи голови Харківської ОДА Юлії Світличної.

Джерело: НАЗК