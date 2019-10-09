Естонія відмовляється приймати мігрантів з Африки через наплив громадян України.

Голова МВС Естонії Март Хельме заявив, що поки його політична сила входить в урядову коаліцію, Естонія не братиме іммігрантів.

– Я теж сказав у своєму виступі, що ми розуміємо ті країни, але наші можливості приймати біженців узагалі не йдуть в розрахунок. Я не буду приєднуватися до цієї ініціативи ні формально, ні неформально, але ми готові проявити солідарність у вигляді технічної та експертної допомоги, – сказав міністр.

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Він додав, що Естонія сама зараз стикається з дуже сильним напливом мігрантів зі сходу, з республік колишнього СРСР.

– Якщо подивитися, то мігрантів прибуває до нас більше не з Близького Сходу або Африки, а з України. На другому місці Грузія, потім Молдова і тільки потім Афганістан і подібні країни, – зазначив Хельме.

Раніше Факти ICTV писали, що Чехія внесла Україну до списку безпечних країн. Тепер українці не зможуть отримати там притулок.

Джерело: Європейська правда