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Факти / Україна

Естонія не готова приймати біженців з Африки через українців

Естонія відмовляється приймати мігрантів з Африки через наплив громадян України.

Естонія не готова приймати біженців з Африки через українців

Голова МВС Естонії Март Хельме заявив, що поки його політична сила входить в урядову коаліцію, Естонія не братиме іммігрантів.

– Я теж сказав у своєму виступі, що ми розуміємо ті країни, але наші можливості приймати біженців узагалі не йдуть в розрахунок. Я не буду приєднуватися до цієї ініціативи ні формально, ні неформально, але ми готові проявити солідарність у вигляді технічної та експертної допомоги, – сказав міністр.

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Він додав, що Естонія сама зараз стикається з дуже сильним напливом мігрантів зі сходу, з республік колишнього СРСР.

– Якщо подивитися, то мігрантів прибуває до нас більше не з Близького Сходу або Африки, а з України. На другому місці Грузія, потім Молдова і тільки потім Афганістан і подібні країни, – зазначив Хельме.

Раніше Факти ICTV писали, що Чехія внесла Україну до списку безпечних країн. Тепер українці не зможуть отримати там притулок.

Джерело: Європейська правда

Фото: Dreamstime

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