Під час засідання Кабінету міністрів 9 жовтня було розглянуто низку пропозицій щодо призначення голів ОДА і заступників міністрів.

9 жовтня на засіданні Кабміну призначили на посади вісім заступників міністрів:

Шубіна Віталія – першим заступником міністра енергетики та захисту довкілля;

Костянтина Чижика – заступником міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції;

Юлію Гусєву – заступником міністра Кабінету міністрів;

Валерію Іонан – заступником міністра з питань європейської інтеграції;

Олексія Сівіріна – заступником міністра культури, молоді та спорту;

Олександра Борнякова – заступником віце-прем’єр-міністра (міністра цифрової трансформації);

Людмилу Рабчинську – заступником віце-прем’єр-міністра (міністра цифрової трансформації);

Олександра Шелеста – заступником віце-прем’єр-міністра (міністра цифрової трансформації).

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Крім того, Кабінет міністрів розглянув пропозиції про призначення голів обласних і районних держадміністрацій.

Серед них були пропозиції президента Володимира Зеленського про призначення:

голови Тернопільської ОДА – Ігоря Сопеля;

голови Одеської ОДА – Максима Куцого;

голови Житомирської районної державної адміністрації – Юрія Оханського;

голови Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області – Олександра Хомича;

голови Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області – Людмили Димидюк;

До слова, 3 жовтня президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем РНБО.