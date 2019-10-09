Під час засідання Кабінету міністрів 9 жовтня було розглянуто низку пропозицій щодо призначення голів ОДА і заступників міністрів.
9 жовтня на засіданні Кабміну призначили на посади вісім заступників міністрів:
- Шубіна Віталія – першим заступником міністра енергетики та захисту довкілля;
- Костянтина Чижика – заступником міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції;
- Юлію Гусєву – заступником міністра Кабінету міністрів;
- Валерію Іонан – заступником міністра з питань європейської інтеграції;
- Олексія Сівіріна – заступником міністра культури, молоді та спорту;
- Олександра Борнякова – заступником віце-прем’єр-міністра (міністра цифрової трансформації);
- Людмилу Рабчинську – заступником віце-прем’єр-міністра (міністра цифрової трансформації);
- Олександра Шелеста – заступником віце-прем’єр-міністра (міністра цифрової трансформації).
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Крім того, Кабінет міністрів розглянув пропозиції про призначення голів обласних і районних держадміністрацій.
Серед них були пропозиції президента Володимира Зеленського про призначення:
- голови Тернопільської ОДА – Ігоря Сопеля;
- голови Одеської ОДА – Максима Куцого;
- голови Житомирської районної державної адміністрації – Юрія Оханського;
- голови Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області – Олександра Хомича;
- голови Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області – Людмили Димидюк;
До слова, 3 жовтня президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем РНБО.