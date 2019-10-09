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Факти / Україна

Кабмін призначив вісім заступників міністрів

Під час засідання Кабінету міністрів 9 жовтня було розглянуто низку пропозицій щодо призначення голів ОДА і заступників міністрів.

Кабмін

9 жовтня на засіданні Кабміну призначили на посади вісім заступників міністрів:

  • Шубіна Віталія – першим заступником міністра енергетики та захисту довкілля;
  • Костянтина Чижика – заступником міністра енергетики та захисту довкілля з питань європейської інтеграції;
  • Юлію Гусєву – заступником міністра Кабінету міністрів;
  • Валерію Іонан – заступником міністра з питань європейської інтеграції;
  • Олексія Сівіріна – заступником міністра культури, молоді та спорту;
  • Олександра Борнякова – заступником віце-прем’єр-міністра (міністра цифрової трансформації);
  • Людмилу Рабчинську – заступником віце-прем’єр-міністра (міністра цифрової трансформації);
  • Олександра Шелеста – заступником віце-прем’єр-міністра (міністра цифрової трансформації).

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Крім того, Кабінет міністрів розглянув пропозиції про призначення голів обласних і районних держадміністрацій.

Серед них були пропозиції президента Володимира Зеленського про призначення:

  • голови Тернопільської ОДА –  Ігоря Сопеля;
  • голови Одеської ОДА – Максима Куцого;
  • голови Житомирської районної державної адміністрації – Юрія Оханського;
  • голови Чуднівської районної державної адміністрації Житомирської області – Олександра Хомича;
  • голови Бердичівської районної державної адміністрації Житомирської області – Людмили Димидюк;

До слова, 3 жовтня президент Володимир Зеленський призначив Олексія Данілова секретарем РНБО.

Джерело: Урядовий портал

Фото: Getty Images

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