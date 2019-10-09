Відомий шоумен Ігор Кондратюк запропонував свій план щодо Донбасу, який передбачає можливість позбавити жителів ОРДЛО права голосувати.

Згідно з пропозицією щодо врегулювання конфлікту на Донбасі, яку висунув Ігор Кондратюк, жителі тимчасово окупованих територій повинні або втратити виборче право на 10 років, або виїхати за кордон.

Також він пропонує, щоб протягом 10 років обиратися і служити в поліції могли лише ті особи, які з літа 2014 року жили на підконтрольній Україні території.

Крім того, особи, які займалися організацією “референдумів”, повинні назавжди втратити право голосувати на виборах.

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Кондратюк вважає, що мирне повернення територій повинно статися з допомогою ОБСЄ і миротворців ООН, а бойовики самі здадуть зброю.

– Єдиний пункт, заради якого дипломати/керівники з різних країн збираються у нормандському, женевському або будь-якому іншому форматі – змусити РФ закрити свій кордон з Україною, – пропонує шоумен.

Також до відповідальності повинні притягнути тих осіб, яких суд визнає військовими злочинцями.

До слова, начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак назвав умови, після виконання яких будуть завершені бої на Донбасі.

Джерело: Ігор Кондратюк

Фото: Ігор Кондратюк