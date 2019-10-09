Україна демонструє регрес у сфері фінансових систем і у сфері охорони здоров’я.

Україна в 2019 році опустилася на дві позиції в Індексі глобальної конкурентоспроможності Всесвітнього економічного форуму і посідає тепер 85-е місце зі 141 країни.

Україна регресує у сфері фінансових систем і у сфері охорони здоров’я. Також незначно погіршилися показники впровадження ІКТ, макроекономічної стабільності та інноваційних можливостей.

Водночас наша країна відіграє позиції за критеріями “ринок товарів” – піднялася з 73-го на 57-е місце, “ринок праці” – з 69-го на 66-е місце та “інституційний розвиток” – зі 110-го на 104-е місце.

Незначно Україна також піднялася за такими показниками, як освіта – з 46-го на 44-е місце і рівень розвитку бізнесу – з 86-го на 85-е місце.

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Згідно зі звітом, показник середньорічного зростання ВВП за 10 років перестав бути негативним і покращився з -2,1% до 0,1%, водночас приріст прямих іноземних інвестицій за 5 років знизився з 2,7% ВВП до 2,3% ВВП .

Як повідомлялося, Україна піднялася на 43 місце в рейтингу паспортів.