Наразі уряд не планує підвищувати тариф на опалення і робить все для того, щоб цього не сталося.
Прем’єр-міністр Олексій Гончарук під час брифінгу заявив, що в уряду немає планів щодо підвищення тарифу на опалення у найближчому майбутньому.
– Ми прагнемо зробити так, щоб тариф не збільшувався, ми все для цього робимо, але це не лише від нас залежить, – сказав Гончарук.
Він додав, що 9 жовтня на засіданні уряду питання щодо підвищення тарифів на опалення не розглядалося.
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Крім того, найближчим часом уряд не планує ухвалювати рішення, які б призвели до підвищення тарифів.
До слова, тарифи на опалення у Києві цього опалювального сезону можуть підвищитися на 30%.
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