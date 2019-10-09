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Факти / Україна

Старі правила не підходять: Гончарук про продовження контракту на транзит газу

Україні не підходить контракт на транзит російського газу за старими правилами, який пропонують продовжити ще на рік.

Транзит газу

Прем’єр-міністр Олексій Гончарук заявив, що Україні необхідно укласти новий контракт на транзит російського газу, оскільки ГТС почне роботу за європейськими правилами.

– Ми також ставимо за мету отримання довгострокового контракту, тому що продовження на рік за старими правилами нам просто не підходить, – сказав Гончарук.

Він додав, що новий контракт повинен бути заснований на європейському законодавстві.

Читайте: Транзит газу через Україну: Росія знову пропонує продовжити контракт

За словами прем’єр-міністра, консультації з Газпромом щодо транзиту газу планують завершити у 2019 році. Проте не виключено, що вони можуть тривати кілька місяців.

До слова, глава НАК Нафтогаз України Андрій Коболєв вважає, що з 1 січня 2020 року Газпром може повернутися на український ринок.

Фото: Dreamstime

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