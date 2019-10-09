Після сутичок між правоохоронцями і добровольцями, які намагалися потрапити у місто Золоте, двох осіб затримали.
На блокпосту у Кремінній правоохоронці для перевірки документів зупинили колону із понад 25 автомобілів, які хотіли проїхати в місто Золоте.
Поліцейські затримали двох осіб. Один із них – водій авто, який наїхав на ногу спецпризначенцю, інший – перебував у розшуку.
Після огляду автомобіля поліцейські вилучили шість одиниць мисливської вогнепальної зброї.
Її повернуть власникам після перевірки.
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Крім того, під час сутички один правоохоронець отримав тілесні ушкодження внаслідок наїзду автомобіля. Наразі йому надається медична допомога.
Поліція запевняє, що ситуація перебуває під контролем.
Нагадаємо, 9 жовтня ветерани і добровольці намагалися потрапити у місто Золоте, щоб не допустити там розведення сил.
Фото: Громадське