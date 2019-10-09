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Факти / Україна

Сутички на блокпосту в Луганській області: поліцейські затримали двох осіб

Після сутичок між правоохоронцями і добровольцями, які намагалися потрапити у місто Золоте, двох осіб затримали.

розведеня сил

На блокпосту у Кремінній правоохоронці для перевірки документів зупинили колону із понад 25 автомобілів, які хотіли проїхати в місто Золоте.

Поліцейські затримали двох осіб. Один із них – водій авто, який наїхав на ногу спецпризначенцю, інший – перебував у розшуку.

Після огляду автомобіля поліцейські вилучили шість одиниць мисливської вогнепальної зброї.

Її повернуть власникам після перевірки.

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Крім того, під час сутички один правоохоронець отримав тілесні ушкодження внаслідок наїзду автомобіля. Наразі йому надається медична допомога.

Поліція запевняє, що ситуація перебуває під контролем.

Нагадаємо, 9 жовтня ветерани і добровольці намагалися потрапити у місто Золоте, щоб не допустити там розведення сил.

Фото: Громадське

Джерело: Нацполіція

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