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Факти / Україна

В одеській школі дітей годували супом з хробаками

В одній зі шкіл Одеси в супі для дітей виявили хробаків.

В одеській школі дітей годували супом з хробаками

На офіційному сайті Єдиного центру звернення громадян Одеської міськради розміщена скарга з тим, що в школі №66 у супі, призначеному для харчування дітей, виявили хробаків.

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Заявник до звернення додав фото, на якому в ложці з супом чітко видно черв’яків.

– Ось такий суп з білком, за словами працівників школи 66, дають дітям на обід вже тиждень! І це після масового отруєння в школі №11, – написав заявник.

Раніше Факти ICTV писали, що в Одесі причиною отруєння більш як 50 учнів у шкільній їдальні став сальмонельоз.

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