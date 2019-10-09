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Факти / Україна

Воював на Донбасі: вінницький суд заарештував американця Крейга Ланга

Громадянин США Крейг Ланг, який брав участь в АТО на Донбасі, заарештований Вінницьким апеляційним судом.

Воював на Донбасі: вінницький суд заарештував американця Крейга Ланга

Вінницький апеляційний суд заарештував американця Крейга Ланга, який воював на Сході України у березні-квітні 2016 року. Йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою до 6 грудня 2019 року.

Таке рішення було ухвалено під час розгляду апеляційної скарги прокурора на постанову міського суду. Прокуратура клопотала про утримання Ланга під вартою для забезпечення видавання США (екстрадиційний арешт). Адвокати просили залишити у силі рішення першої інстанції.

– Як стало відомо на судовому засіданні, 21 серпня цього року іноземця затримали інспектори прикордонної служби Могилів-Подільський. Дізналися: його розшукують правоохоронні органи США, щоб притягнути до відповідальності за трьома кримінальними справами. Підозрюють, що він скоїв крадіжку, розбій і вбивство, – повідомляє прес-служба суду Вінницької області.

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Відповідно до законодавства України, ці злочини – екстрадиційні. Вони відповідають ст. 185, 187 і ч. 2 ст. 115 КК України і караються позбавленням волі.

Повний текст постанови буде оприлюднений 11 жовтня.

Нагадаємо, що у 2016 році Крейг пішов добровольцем спочатку у Правий сектор, а потім уклав контракт із ЗСУ у складі Грузинського легіону. А 18 серпня 2019 року його оголосили в міжнародний розшук, а через три дні вже заарештували. Йому інкримінують втручання у чужу торгівлю, підробку і використання чужих документів, розбій, крадіжку і навіть вбивство двох осіб, нібито вчинені ще у 2014 році.

Джерело: Вінницький апеляційний суд

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