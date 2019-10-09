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Факти / Україна

Заборгованості шахтарям: Кабмін виділить на зарплати 1 млрд грн

Кабінет міністрів планує виділити 1 млрд грн з держбюджету на погашення заборгованості із заробітної плати шахтарям.

Заборгованості шахтарям: Кабмін виділить на зарплати 1 млрд грн

Кабмін планує внести зміни до державного бюджету України, які дозволять виділити 1 млрд грн на погашення боргів із зарплат шахтарям.

– Ми сьогодні на засіданні уряду домовились про вирішення останніх бюрократичних приготувань, і в суботу буде ще одне засідання уряду, щоб прийняти рішення про зміни до держбюджету, які дозволять розрахуватися з шахтарями, – заявив прем`єр-міністр Олексій Гончарук.

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Він зазначив, що йдеться про суму близько 1 млрд грн, проте цієї суми не вистачить на погашення всієї заборгованості, але значна її частина буде покрита.

Раніше Факти ICTV писали, що народні депутати в першому читанні підтримали внесення правок до Кодексу законів про працю, які передбачають значне скорочення штрафів для роботодавців за зарплати в конвертах.

Джерело: УНІАН

Фото: Dreamstime

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