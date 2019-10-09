Бої на Донбасі будуть завершені після того, як Україна отримає контроль над окупованими територіями і кордоном з РФ.

Начальник Генштабу ЗСУ Руслан Хомчак заявив, що бої на Донбасі припинять лише після того, як Україна контролюватиме окуповані території, кордон з Росією і буде звільнено всіх українських полонених.

За його словами, українська армія здатна стримувати агресора, щоб можна було провести переговори в нормандському форматі і завершити конфлікт політико-дипломатичним шляхом.

Читайте: Лукашенко назвав Росію стороною конфлікту на Донбасі

Хомчак додав, що звільнення Криму також повинно розглядатися.

– Шляхи його звільнення і повноцінного повернення до складу нашої держави, крім фактора чисто військового, мають значний інформаційний та політичний підтекст і повинні розглядатися в комплексі з можливим залученням міжнародних партнерів, – підсумував начальник Генштабу.

До слова, віце-прем’єр-міністр з питань європейської інтеграції Дмитро Кулеба заявив, що домовленості щодо Донбасу не є миром з РФ.

Джерело: Телеком