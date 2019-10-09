За дев’ять місяців 2019 року Приватбанк збільшив чистий прибуток у 5,4 раза – до 27,4 млрд грн.
ПриватБанк збільшив чистий прибуток у 5,4 раза за останні дев’ять місяців. Сума прибутку склала 27,4 млрд грн. При цьому чистий комісійний дохід банку за цей період – 13,3 млрд грн, чистий процентний дохід – 14,7 млрд грн.
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Це новий абсолютний рекорд для банку і всієї банківської системи України.
Нагадаємо, за перші дев’ять місяців 2018 року Приватбанк заробив 5,1 млрд грн чистого прибутку.
Джерело: ПриватБанк
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