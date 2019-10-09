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Факти / Україна

Збільшив прибуток у 5,4 раза! ПриватБанк встановив рекорд

За дев’ять місяців 2019 року Приватбанк збільшив чистий прибуток у 5,4 раза – до 27,4 млрд грн.

Збільшив прибуток у 5,4 раза! ПриватБанк встановив рекорд

ПриватБанк збільшив чистий прибуток у 5,4 раза за останні дев’ять місяців. Сума прибутку склала 27,4 млрд грн. При цьому чистий комісійний дохід банку за цей період – 13,3 млрд грн, чистий процентний дохід – 14,7 млрд грн.

Читайте: Велика приватизація: в Україні планують продати державні банки

Це новий абсолютний рекорд для банку і всієї банківської системи України.

Нагадаємо, за перші дев’ять місяців 2018 року Приватбанк заробив 5,1 млрд грн чистого прибутку.

Джерело: ПриватБанк

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