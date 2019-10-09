Прес-марафон із президентом України Володимиром Зеленським почнеться у четвер, 10 жовтня, о 10.00 на території Kyiv Food Market.

Президент Володимир Зеленський проведе прес-марафон, у ході якого протягом дня відповідатиме на запитання журналістів.

– У четвер, 10 жовтня, о 10.00 розпочнеться прес-марафон із президентом України Володимиром Зеленським. Представники медіа ставитимуть запитання главі держави групами по 7-10 осіб. Групи змінюватимуть один одного кожні півгодини. Формуватися вони будуть за списком акредитації, – повідомили в Офісі президента.

Представники ЗМІ зможуть працювати у прес-центрі, організованому на території Kyiv Food Market.

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Трансляція марафону буде доступна на офіційних акаунтах Офісу президента в соцмережах.

Крім того, дивитися прес-марафон Зеленського онлайн можна буде на сайті Факти ICTV.