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Календар роботи Верховної Ради

Верховна Рада ІХ затвердила зміни у календарному плані осінньої сесії.

Календар роботи Верховної Ради

20 вересня Верховна Рада затвердили зміни до календарного плану проведення другої сесії парламенту:

Читайте: Як нардепи голосували за склад нового Кабінету міністрів України (СПИСОК)

Календарний план другої сесії парламенту:

  • 2 жовтня – пленарні засідання;
  • 3 жовтня – пленарні засідання;
  • 4 жовтня – пленарні засідання;
  • тиждень з 7 по 11 жовтня робота в комітетах, комісіях, депутатських фракціях (депутатських групах).

Про це йдеться у відповідній постанові №2158.

Раніше Факти ICTV писали, що законопроект про зняття депутатської недоторканності підтримали 363 народних депутати.

Фото: УНІАН

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