Володимир Зеленський заявив, що ситуація на Донбасі схожа на Придністров’я або Абхазію з тією різницею, що в Україні продовжують стріляти.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що не хоче, щоб ситуація на Донбасі перейшла в стадію замороженого конфлікту.

– Я б дуже не хотів, щоб конфлікт на Донбасі був заморожений. Я б не хотів, щоб у нас було Придністров’я або Абхазія. Я не можу гарантувати на 100%, що цього не станеться, – сказав він.

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Зеленський підкреслив, що по суті конфлікт і так схожий на те ж Придністров’я чи Абхазію.

За його словами, єдина різниця в тому, що в Україні сьогодні продовжують стріляти.

До речі, Зеленський заявив, що Україні не пропонували визнати Крим російським в обмін на повернення окупованого Донбасу.