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Факти / Україна / Політика

Не готовий втрачати людей – Зеленський про мирний шлях повернення Донбасу

Президент Володимир Зеленський заявив, що не є прихильником повернення окупованих територій Донбасу військовим шляхом.

зеленський прес-конференція

Володимир Зеленський під час прес-марафону повідомив, що обрав дипломатичний шлях вирішення війни на Донбасі, бо не готовий втрачати людей.

Я йшов на вибори  як президент миру. Суспільство не голосувало за президента, який прийде і скаже, що з цього дня у нас воєнний стан, війна, ми будемо воювати, у нас армія готова, ми підемо на Донбас війною і заберемо війною свої території, – зауважив президент.

Читайте: Прес-конференція Зеленського (ОНЛАЙН)

Володимир Зеленський додав, що хоче спробувати знайти шляхи вирішення ситуації на Донбасі за допомогою мінського і нормандського формату.

Я не хочу наших людей лякати. Пам’ятаєте, коли колишній президент намагався ввести воєнний стан у деяких регіонах України? Пам’ятайте, що було з людьми? Як люди реагували? Страх, паніка, потрібно бігти, їхати з країни. Ви чого хочете? Хаосу? Я не хочу хаосу, – підсумував Володимир Зеленський.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський заявив, що  Україна ніколи не здасть свої території та незалежність.

Фото: Офіс Президента

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