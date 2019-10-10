Сьогодні, 10 жовтня, в Україні потеплішає, дощі очікуються тільки у деяких областях.
В Україні 10 жовтня буде сухо, дощитиме у деяких північно-західних областях.
На заході температура вдень становитиме 14-17°, вночі 7-9°. Дощі можливі у Закарпатській, Волинській та Рівненській областях.
На півдні України сонячно, температура вдень 19-20°, 10-12° вночі.
У східних областях температура вдень становитиме 15-17°, вночі до 4-7°.
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На півночі країни дощитиме у Чернігівській та Сумській областях. Температура вдень 15-17°, вночі 5-8°.
У центральних областях вдень 17-19°, вночі 6-8°.
У Києві температура вдень становитиме 16-18°, вночі 7-9°.
До слова, раніше Факти ICTV писали, коли прийде похолодання та заморозки.