Сьогодні, 10 жовтня, в Україні потеплішає, дощі очікуються тільки у деяких областях.

В Україні 10 жовтня буде сухо, дощитиме у деяких північно-західних областях.

На заході температура вдень становитиме 14-17°, вночі 7-9°. Дощі можливі у Закарпатській, Волинській та Рівненській областях.

На півдні України сонячно, температура вдень 19-20°, 10-12° вночі.

У східних областях температура вдень становитиме 15-17°, вночі до 4-7°.

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На півночі країни дощитиме у Чернігівській та Сумській областях. Температура вдень 15-17°, вночі 5-8°.

У центральних областях вдень 17-19°, вночі 6-8°.

У Києві температура вдень становитиме 16-18°, вночі 7-9°.

До слова, раніше Факти ICTV писали, коли прийде похолодання та заморозки.