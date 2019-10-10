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Факти / Україна

Прес-конференцію Зеленського призупинили через крики жінки

Прес-конференцію президента України Володимира Зеленського довелося призупинити через крики жінки, яка назвала себе вдовою бійця АТО.

пресс-конференция зеленского

Прес-конференцію Володимира Зеленського на Kyiv Food Market довелося призупинити через крики жінки.

– У нас нас двічі забрали майно, я прийшла на зустріч з президентом. Я не преса, я громадянка України, сім’ю якої держава пограбувала, я вдова бійця АТО, – кричала жінка.

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З жінкою працює поліція діалогу.

Прес-конференція продовжилася, в той час як ще були чутні вигуки жінки.

До слова, Факти ICTV ведуть онлайн прес-конференції Зеленського на Kyiv Food Market.

Фото: Інформатор

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