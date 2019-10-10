Президентом України Володимиром Зеленським 10 жовтня проведе прес-марафон, на якому відповідатиме на запитання журналістів протягом дня.

Президент Володимир Зеленський проведе на фудмаркеті в Києві прес-марафон, на якому спілкуватиметься з журналістами.

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На прес-конференцію акредитувалося 300 журналістів, але не всі охочі встигли отримати перепустки. Тому частина представників ЗМІ чергують під Kyiv food market. Зустріч зі ЗМІ відбуватиметься на другому поверсі закладу.

Заступник керівника Офісу президента зазначив, що глава держави говоритиме з групами журналістів з 6-8 осіб за столом і відповідатиме на запитання, поки вони не вичерпаються.

Факти ICTV транслюють прес-конференцію Володимира Зеленського.

Раніше Факти ICTV писали, що президент Володимир Зеленський взяв участь у зустрічі, присвяченій питанням безпеки та оборони.

Фото: op_ukraine