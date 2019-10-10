Головна військова прокуратура вилучить з Офісу президента документи щодо обставин Іловайської трагедії.
Слідчий суддя надав дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в Офісі президента України документів, які стосуються обставин проведення антитерористичної операції в серпні 2014 року в районі Іловайська.
До слова, Головна військова прокуратура проводить досудове розслідування за фактом війни Росії проти України.
У цьому провадженні з’ясовують причини та наслідки Іловайської трагедії.
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Нагадаємо, 29 серпня 2014 року російські військовослужбовці розстріляли українських військових, які виходили з оточення міста так званим зеленим коридором.
Раніше Факти ICTV писали про те, скільки бійців ЗСУ загинули в Іловайську.