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Факти / Україна

Розслідування Іловайської трагедії: прокуратура вилучить документи з Офісу президента

Головна військова прокуратура вилучить з Офісу президента документи щодо обставин Іловайської трагедії.

Розслідування Іловайської трагедії: прокуратура вилучить документи з Офісу президента

Слідчий суддя надав дозвіл на тимчасовий доступ і вилучення в Офісі президента України документів, які стосуються обставин проведення антитерористичної операції в серпні 2014 року в районі Іловайська.

До слова, Головна військова прокуратура проводить досудове розслідування за фактом війни Росії проти України.

У цьому провадженні з’ясовують причини та наслідки Іловайської трагедії.

Читайте: Іловайський котел в цифрах і фактах. Чи можна було уникнути трагедії

Нагадаємо, 29 серпня 2014 року російські військовослужбовці розстріляли українських військових, які виходили з оточення міста так званим зеленим коридором.

Раніше Факти ICTV писали про те, скільки бійців ЗСУ загинули в Іловайську.

Джерело: ГПУ

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