Володимир Зеленський пояснив, що робитиме, якщо ветерани заблокують розведення сил у Золотому.

Володимир Зеленський готовий до переговорів з ветеранами, які не хочуть розведення сил у Золотому.

Про це він заявив під час прес-конференції.

– Силою і дурак може. Треба пояснювати свою позицію. Вчора у нас була зустріч з ветеранами – 99% тих хто там був, говорять – а чого ви не комунікуєте. Говорити з ветеранами, які є в Золотому, треба, – каже голова держави.

Також він додав, що переговори можливі лише у випадку, якщо це справді ветерани, а не невідомі озброєні люди.

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– Але давайте чесно, якщо там є ветерани – я готовий говорити. Але якщо вони приїхали озброєними, то як ви вважаєте, чи правильно, що вони, не будучи військовослужбовцями, озброєні? Але що там у Золотому? Був збір. Приїхали якісь люди. Я вірю, що це були не ветерани. Поговорили з людьми, показали їм якісь бумаги “ДНР” і “ЛНР”. Був добровольчий збір, прийшло 500 людей. 198 показали на двох людей і сказали, що вони ходять і говорять ” завтра Зеленський вас здасть, вас розстріляють, вас будуть виганяти”. Це місцеві розказали. Комунікація повинна бути, ми повинні бути однією країною, – запевнив голова держави.

При цьому він підкреслив, що комунікація повинна бути, особливо з ветеранами, яких поважає вся країна, але ніхто не повинен порушувати закон.

Нагадаємо, що заступник командира Української добровольчої армії Андрій Гергерт заявив, що у випадку відведення армії від передової лінії на Донбасі зазначене збройне формування займе його місце.

До речі, Факти ICTV ведуть трансляцію прес-конференції Зеленського онлайн.