У Києві тимчасово перекрили вулицю Круглоуніверситетську – там проводять оновлення мереж водопостачання та каналізації. Вулицю обіцяють відкрити вже з 10 листопада.

Сьогодні у центрі Києва тимчасово перекрита вулиця Круглоуніверситетська. Адже у самому серці столиці відбувається оновлення мереж водопостачання та каналізації. Ці ремонтні роботи проводяться у зв’язку із будівництвом елітного будинку – Linden Luxury Residences на вулиці Лютеранській.

Міська влада дозволила забудовнику виконання робіт за умови власним коштом замінити зовнішні мережі водопроводу та господарчо-побутової каналізації, що перебувають в аварійному стані. Зокрема, нові мережі будуть підведені до гімназії №86 Консул. Крім того, будуть замінені водопровідні та каналізаційні системи для 11 житлових будинків на вулиці Круглоуніверситетській.

Виконання робіт здійснюється відповідно до отриманих забудовником технічних умов Київводоканалу №3995 на водопостачання та №3709 на каналізування. Нові мережі, зроблені коштом забудовника, будуть передані в комунальну власність територіальної громади міста Києва.











У Києві через оновлення перекрили вулицю Круглоуніверситетську / 3 фотографии

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Перекладання та оновлення зовнішніх мереж водопостачання та каналізації здійснюється у складних умовах через схил вулиці та вузьку проїжджу частину. Це унеможливлює виконання робіт без повного перекриття вулиці.

Перед початком ремонту замовником будівництва були розроблені тимчасові схеми організації дорожнього руху. Оновлена вулиця Круглоуніверситетська з новим покриттям та мережами для 12 будівель буде відкрита вже з 10 листопада! Забудовник Linden Luxury Residences гарантує виконання робіт з облаштування зовнішніх мереж водопостачання та каналізації у визначений термін.

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