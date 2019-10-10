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Факти / Україна

У нас найвищі в Європі: Зеленський підтримує зниження зелених тарифів

Володимир Зеленський виступає за зниження зелених тарифів у діалозі з компаніями, які вже виробляють електроенергію в Україні.

зеленский

Президент України Володимир Зеленський виступає за зниження зелених тарифів.

Глава держави зазначив, що це має відбуватися в діалозі з компаніями, які вже виробляють електроенергію в Україні за спеціальними тарифами.

– Таких зелених тарифів немає ніде в Європі. У нас вони найвищі. Є контракти з багатьма компаніями, які ми підписали, а тепер раптом їм говоримо: давайте міняти тариф? – сказав він.

Зеленський підкреслив, що проблема буде вирішена завдяки спілкуванню з компаніями, які вже мають контракт, але необхідно знайти тарифи, які є ринковими.

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Він додав, що знає, що це питання ставиться, і уряд знає, що не варто втрачати відносини з компаніями, в тому числі з іноземними компаніями, які вже мають контракт.

– Я думаю, вони вирішать це питання, але тарифи дуже високі, це правда, – додав він.

До слова, Факти ICTV ведуть онлайн прес-конференції Зеленського на Kyiv Food Market.

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