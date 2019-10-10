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Факти / Україна

У питанні Приватбанку захищатиму інтереси українців – Зеленський

Володимир Зеленський обіцяє захищати інтереси країни у питанні оскарження у судах націоналізації ПриватБанку.

У питанні Приватбанку захищатиму інтереси українців – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що в питаннях ПриватБанку захищатиме тільки інтереси українців. Однак він не має наміру безпосередньо втручатися в судовий процес.

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– Подивимося на результат (судового спору про повернення акцій екс-власникам банку, – Ред.). Якщо результат буде такий, що мені треба буде захищати країну, я буду захищати нашу державу, – сказав глава держави під час прес-конференції.

Зеленський заявив, що в питаннях ПриватБанку захищатиме тільки інтереси українців

Факти ICTV ведуть трансляцію прес-конференції Зеленського онлайн.

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