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Факти / Україна

Україна ніколи не здасть свої території та незалежність – Зеленський

Володимир Зеленський запевняє, що Україна ніколи не здасть свої території та незалежність.

Україна ніколи не здасть свої території та незалежність – Зеленський

Україна ніколи не віддасть свої території та ніколи не втратить свою незалежність, заявив президент України Володимир Зеленський.

– Я думаю, що якщо спочатку у когось була така думка, то зараз усі впевнено розуміють саме це, – підкреслив лідер.

Глава держави також висловив упевненість у тому, що українські військовослужбовці й надалі захищатимуть українські території.

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Зеленський підкреслив, що завдяки нормандському формату і мінському процесу є можливість вести переговори з Росією щодо Донбасу.

– Ми обіцяли людям не втрачати території та закінчити війну, – сказав він.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що розведення сил на Донбасі є обов’язковою умовою для проведення зустрічі в нормандському форматі.

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