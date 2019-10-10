Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні не пропонували визнати Крим російським в обмін на повернення окупованого Донбасу.

Володимир Зеленський зауважив, що в жодному переговорному форматі не було навіть натяку на те, що Україна повинна визнати Крим російською територією в обмін на звільнення Донбасу.

Що стосується пропозицій, давайте ми вам віддамо окуповану територію Донбасу, а ви нам – Крим – ніколи жодної розмови з цього приводу не було. Мало того, я навіть не чув цих натяків в будь-якому форматі, – сказав президент під час прес-марафону.

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Володимир Зеленський повідомив, що наразі переговори з Росією відбуваються у кількох форматах.

Телефоном з приводу повернення полонених, які перебувають на території РФ, в мінському форматі – з приводу Донбасу, про Крим там не йдеться, і в нормандському форматі, щодо майбутньої дати зустрічі, – додав президент.

Володимир Зеленський також повідомив, що питання Криму порушуватимуть під час зустрічі у нормандському форматі.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що зустрічі у нормандському форматі не буде без розведення сил на Донбасі.