PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика

Україні не пропонували визнати Крим російським в обмін на повернення Донбасу – Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україні не пропонували визнати Крим російським в обмін на повернення окупованого Донбасу.

зеленський прес-марафон

Володимир Зеленський зауважив, що в жодному переговорному форматі не було навіть натяку на те, що Україна повинна визнати Крим російською територією в обмін на звільнення Донбасу.

Що стосується пропозицій, давайте ми вам віддамо окуповану територію Донбасу, а ви нам – Крим – ніколи жодної розмови з цього приводу не було. Мало того, я навіть не чув цих натяків в будь-якому форматі, – сказав президент під час прес-марафону.

Читайте: Прес-конференція Зеленського (ОНЛАЙН)

Володимир Зеленський повідомив, що наразі переговори з Росією відбуваються у кількох форматах.

Телефоном з приводу повернення полонених, які перебувають на території РФ, в мінському форматі – з приводу Донбасу, про Крим там не йдеться, і в нормандському форматі, щодо майбутньої дати зустрічі, – додав президент.

Володимир Зеленський також повідомив, що питання Криму порушуватимуть під час зустрічі у нормандському форматі.

Нагадаємо, раніше Володимир Зеленський повідомив, що зустрічі у нормандському форматі не буде без розведення сил на Донбасі.

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

зеленський прес-конференція
Зеленський обговорить порядок реалізації Мінську на нормандському саміті
зеленский
На Донбасі зараз Придністров’я – Зеленський
Стеф Блок
Нідерланди не дозволять послабити санкції проти Росії
Земля
Зеленський пропонує відтермінувати допуск іноземців до купівлі землі в Україні
зеленский
Вони повинні попрацювати на Україну: Зеленський про олігархів
зеленский
Зеленський не публікуватиме стенограму розмов з Путіним
володимир зеленський прес
У всіх міністрів випробувальний термін до кінця 2019 року – Зеленський
Я вас почув: Зеленський вийшов до жінки, що перервала прес-конференцію
Я вас почув: Зеленський вийшов до жінки, що перервала прес-конференцію
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка