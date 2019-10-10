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Факти / Україна

Від формули Штайнмаєра виграє лише Росія – євродепутат

Європейські народники в Європарламенті висловили сумніви щодо формули Штайнмаєра.

Від формули Штайнмаєра виграє лише Росія – євродепутат

Європейські народники в Європейському парламенті вважають, що так звана формула Штайнмаєра вигідна тільки Росії.

Відповідну позицію від групи озвучила Сандра Калнієте (Латвія) 9 жовтня в Брюсселі в рамках обговорення українського питання.

За її словами, з 2016 року, коли цю формулу порадили, ситуація на Донбасі майже не змінилася.

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– Вони проведуть вибори у Донецьку і Луганську, і сепаратисти отримають деяку легітимність. Це те, що потрібно Росії. Ходять чутки, що Росії навіть можуть пообіцяти зупинити українське просування до ЄС і НАТО, – заявила політик.

Нагадаємо, прес-секретар верховного представника ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріки Могеріні Мая Косьянчич назвала узгодження формули Штайнмаєра важливим кроком до повного виконання Мінських домовленостей.

Джерело: Інтерфакс-Україна

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