Президент Володимир Зеленський виступає за діалог з олігархами і вважає, що вони повинні працювати на Україну.

Володимир Зеленський заявив, що потрібно спілкуватися з олігархами безпосередньо, але це неможливо через тиск суспільства.

– Я думаю, що варто говорити з Коломойським з приводу Приватбанку. Моя позиція державна – я захищатиму Україну, він про це знає, – сказав він.

Зеленський нагадав, що минула спроба провести відверті переговори з Коломойським призвела до обурення всередині країни і серед міжнародних партнерів.

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За його словами, можливими домовленостями повинен займатися міжнародний експерт в цій справі, тому що він сам не отримав підтримку суспільства.

Він підкреслив, що якщо в української сторони є слабкість у тій чи іншій судовій справі, то треба розмовляти, щоб держава не зазнала жодних збитків.

– Вони стали дуже багатими в нашій країні, тому тепер вони повинні попрацювати на нашу країну, – сказав він.

Президент додав, що відсутність діалогу з олігархами позбавляє його можливості ставити свої умови, які будуть корисні Україні.

– У вас є 2 млрд? 1 млрд – на дороги. Так треба говорити. Жорстко і нормально – це і є правила. Якщо у мене немає з ними зустрічей, тоді не може бути правил. Тоді суд, – підсумував Зеленський.

До слова, Факти ICTV ведуть онлайн прес-конференції Зеленського на Kyiv Food Market.