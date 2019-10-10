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Факти / Україна

Я вас почув: Зеленський вийшов до жінки, що перервала прес-конференцію

Президент України Володимир Зеленський перервав прес-марафон та звернувся до жінки, яка вимагала аудієнції з гарантом.

Я вас почув: Зеленський вийшов до жінки, що перервала прес-конференцію

Президент України Володимир Зеленський перервав прес-конференцію, аби відповісти на запитання жінки, яка представилася Ніною Андріївною Мещеряковою.

Жінка кричала на першому поверсі, що має проблеми з майном у Дніпрі, яке хочуть відібрати, а місцева влада ігнорує її прохання про захист.

Читайте: Прес-конференція Зеленського (ОНЛАЙН)

Зеленський зазначив, що вирішенням її питання займається один з його помічників, а особисто з жінкою він зустрінеться в інший день на Банковій.

Раніше прес-конференцію Зеленського довелося призупинити через крики жінки, яка назвала себе вдовою бійця АТО.

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