Президент України Володимир Зеленський перервав прес-марафон та звернувся до жінки, яка вимагала аудієнції з гарантом.

Президент України Володимир Зеленський перервав прес-конференцію, аби відповісти на запитання жінки, яка представилася Ніною Андріївною Мещеряковою.

Жінка кричала на першому поверсі, що має проблеми з майном у Дніпрі, яке хочуть відібрати, а місцева влада ігнорує її прохання про захист.

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Зеленський зазначив, що вирішенням її питання займається один з його помічників, а особисто з жінкою він зустрінеться в інший день на Банковій.

Так виглядала ця розмова pic.twitter.com/PkOlgWSLXh — Радіо Свобода (@radiosvoboda) October 10, 2019

Раніше прес-конференцію Зеленського довелося призупинити через крики жінки, яка назвала себе вдовою бійця АТО.