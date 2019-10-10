На День захисника України, 14 жовтня, відділення Нової пошти та Укрпошти змінять графік роботи.
Факти ICTV зв’язалися з прес-службою Нової пошти та Укрпошти і дізналися, як працюватимуть відділення у вихідний день, 14 жовтня.
З 12 по 14 жовтня 2019 року відділення компанії Нова Пошта та кур’єрська доставка працюють за таким графіком:
- Субота, 12 жовтня – звичайний графік суботи;
- Неділя, 13 жовтня – звичайний графік неділі;
- Понеділок, 14 жовтня – з 9.00 до 16.00.
Детальний графік роботи кожного відділення можна подивитися тут.
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14 жовтня віділення Укрпошти в областях працюватимуть наступним чином:
- Дніпропетровська – з 8.00 до 15.00 (у деяких містах з 9.00 та 10.00),
- Житомирська – з 10.00 до 15.00,
- Закарпатська – з 9.00 до 14.00,
- Запорізька – 9.00 до 15.00,
- Івано-Франківська – з 9.00 до 15.00,
- Кіровоградська – з 10.00 до 14.00,
- Луганська – з 9.00 до 13.00,
- Львівська – з 9.00 до 15.00,
- Миколаївська – з 10.00 до 15.00,
- Одеська – з 10.00 до 15.00,
- Полтавська – 8.00 до 17.00,
- Рівненська – з 10.00 до 14.00,
- Тернопільска – з 9.00 до 17.00,
- Харківська – з 8.00 до 17.00,
- Херсонська – з 9.00 до 14.00,
- Хмельницька – з 9.00 до 15.00,
- Черкаська – з 9.00 до 15.00,
- Чернівецька– з 10.00 до 16.00,
- Києвська – з 10.00 до 18.00.
Нагадаємо, що у жовтні українці загалом матимуть дев’ять вихідних, серед них – День захисника України, яке є офіційним державним святом.