На День захисника України, 14 жовтня, відділення Нової пошти та Укрпошти змінять графік роботи.

Факти ICTV зв’язалися з прес-службою Нової пошти та Укрпошти і дізналися, як працюватимуть відділення у вихідний день, 14 жовтня.

З 12 по 14 жовтня 2019 року відділення компанії Нова Пошта та кур’єрська доставка працюють за таким графіком:

Субота, 12 жовтня – звичайний графік суботи;

Неділя, 13 жовтня – звичайний графік неділі;

Понеділок, 14 жовтня – з 9.00 до 16.00.

Детальний графік роботи кожного відділення можна подивитися тут.

Читайте: Що подарувати хлопцю на День захисника: п’ять найкращих ідей

14 жовтня віділення Укрпошти в областях працюватимуть наступним чином:

Дніпропетровська – з 8.00 до 15.00 (у деяких містах з 9.00 та 10.00),

– з 8.00 до 15.00 (у деяких містах з 9.00 та 10.00), Житомирська – з 10.00 до 15.00,

– з 10.00 до 15.00, Закарпатська – з 9.00 до 14.00,

– з 9.00 до 14.00, Запорізька – 9.00 до 15.00,

– 9.00 до 15.00, І вано-Франківська – з 9.00 до 15.00,

– з 9.00 до 15.00, Кіровоградська – з 10.00 до 14.00,

– з 10.00 до 14.00, Луганська – з 9.00 до 13.00,

– з 9.00 до 13.00, Львівська – з 9.00 до 15.00,

– з 9.00 до 15.00, Миколаївська – з 10.00 до 15.00,

– з 10.00 до 15.00, Одеська – з 10.00 до 15.00,

– з 10.00 до 15.00, Полтавська – 8.00 до 17.00,

– 8.00 до 17.00, Рівненська – з 10.00 до 14.00,

– з 10.00 до 14.00, Тернопільска – з 9.00 до 17.00,

– з 9.00 до 17.00, Харківська – з 8.00 до 17.00,

– з 8.00 до 17.00, Херсонська – з 9.00 до 14.00,

– з 9.00 до 14.00, Хмельницька – з 9.00 до 15.00,

– з 9.00 до 15.00, Черкаська – з 9.00 до 15.00,

– з 9.00 до 15.00, Чернівецька – з 10.00 до 16.00,

– з 10.00 до 16.00, Києвська – з 10.00 до 18.00.

Нагадаємо, що у жовтні українці загалом матимуть дев’ять вихідних, серед них – День захисника України, яке є офіційним державним святом.