10 жовтня іменини святкують Килина, Аристарх, Веніамін, Віктор, Герман, Дмитро, Ігнатій, Марк, Михайло, Никон, Петро, Сава, Сергій, Федір.

На 10 жовтня припадає День ангела, який відзначають Килина, Аристарх, Веніамін, Віктор, Герман, Дмитро, Ігнатій, Марк, Михайло, Никон, Петро, Сава, Сергій, Федір.

У світі 10 жовтня щороку відзначають Всесвітній день психічного здоров’я.

Воно було запроваджене Всесвітньою федерацією психічного здоров’я з метою скорочення поширення депресивних розладів, шизофренії, хвороби Альцгеймера, наркотичної залежності, епілепсії, розумової відсталості, кількості вживання психотропних речовин і самогубств.

Також 10 жовтня відзначають Всесвітній день боротьби зі смертною карою.

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За православним календарем, 10 жовтня вшановують пам’ять преподобного Саватія Соловецького, а також мученика Калістрата і його воїнів.

З 10 жовтня наші предки починали готувати вулики до зими. Тому бджолярі закінчували свої справи і просили дітей помолитися святому Саватію.

Сьогодні можна було працювати тільки з бджолами, решта роботи ж вважалася гріхом.

Народні прикмети 10 жовтня:

Суха погода 10 жовтня – зима пізно настане.



Гроза на Саватія – зима буде безсніжною, короткою і досить теплою.



Хмари 10 жовтня пливуть у напрямку з півдня на північ – погода буде похмурою.