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Факти / Україна

Яке сьогодні свято: іменини 10 жовтня

10 жовтня іменини святкують Килина, Аристарх, Веніамін, Віктор, Герман, Дмитро, Ігнатій, Марк, Михайло, Никон, Петро, Сава, Сергій, Федір.

Яке сьогодні свято: іменини 10 жовтня

На 10 жовтня припадає День ангела, який відзначають Килина, Аристарх, Веніамін, Віктор, Герман, Дмитро, Ігнатій, Марк, Михайло, Никон, Петро, Сава, Сергій, Федір.

У світі 10 жовтня щороку відзначають Всесвітній день психічного здоров’я.

Воно було запроваджене Всесвітньою федерацією психічного здоров’я з метою скорочення поширення депресивних розладів, шизофренії, хвороби Альцгеймера, наркотичної залежності, епілепсії, розумової відсталості, кількості вживання психотропних речовин і самогубств.

Також 10 жовтня відзначають Всесвітній день боротьби зі смертною карою.

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За православним календарем, 10 жовтня вшановують пам’ять преподобного Саватія Соловецького, а також мученика Калістрата і його воїнів.

З 10 жовтня наші предки починали готувати вулики до зими. Тому бджолярі закінчували свої справи і просили дітей помолитися святому Саватію.

Сьогодні можна було працювати тільки з бджолами, решта роботи ж вважалася гріхом.

Народні прикмети 10 жовтня:

    • Суха погода 10 жовтня – зима пізно настане.
    • Гроза на Саватія – зима буде безсніжною, короткою і досить теплою.
    • Хмари 10 жовтня пливуть у напрямку з півдня на північ – погода буде похмурою.
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