Президент України Володимир Зеленський прокоментував розведення сил на Донбасі і реакцію суспільства з приводу цього.

Володимир Зеленський запевняє, що кровопролиття у разі організації масових акцій, до яких підштовхує п’ятий президент України Петро Порошенко, не буде.

Про це він заявив під час прес-конференції.

– Він (Порошенко, – Ред.) проти розведення (сил) і йому здається, що у зв’язку з цим може бути Майдан … він дещо підштовхує людей і своїми ЗМІ, і своїми діями, – сказав Зеленський.

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Також президент України зазначив, що готовий до діалогу з людьми, які виходять на Майдан.

– Я спілкуюся з людьми, і я готовий спілкуватися … Я нічого цього не боюся, у будь-який момент, у будь-яку секунду, якщо дійсно суспільство не захоче, щоб моя команда продовжувала, щоб я не був президентом, дивіться, кровопролиття не буде, я дуже спокійно до цього ставлюся. Але люди повинні знати, що вони оберуть. Вони точно тоді не оберуть припинення війни, і вони точно обиратимуть серед того “меню” … яке є на цьому продажному політичному ринку, – говорить глава держави.

Нагадаємо, що з 1 жовтня на Майдані і біля Офісу президента України проходять акції проти формули Штайнмайєра. Порошенко брав участь у Всеукраїнському віче на Майдані Зупинимо капітуляцію.