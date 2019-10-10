Володимир Зеленський розповів, коли правоохоронні органи представлять гучні справи проти корупціонерів.

Президент України Володимир Зеленський чекає від правоохоронців гучних “посадок” до 1 листопада.

– Коли я прийшов, я думав, ми будемо саджати усіх корупціонерів, мені сказали, що президент не може впливати на правоохоронні органи. Але ми можемо збирати наради з правоохоронцями. У нас крайня точка зараз є – 1 листопада. Вони повинні показати декілька гучних справ.

Лідер держави розповів, що раніше, щоб не розслідувати справу, її ділили на шматки і відправляли в різні правоохоронні органи.

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– Тому було завдання об’єднати правоохоронні органи, ухвалити закон (про Генеральну прокуратуру. – Ред.), об’єднати шматки кримінальних справ.

Зеленський розповів, коли правоохоронні органи представлять гучні справи проти корупціонерів

Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка повідомив, що ГПУ працює над декількома справами топ-чиновників.