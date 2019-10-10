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Факти / Україна

Зеленський заявив про готовність до переговорів з Путіним щодо обміну

У разі затримки із проведенням зустрічі у нормандському форматі Володимир Зеленський готовий говорити з Володимиром Путіним щодо утримуваних осіб напряму.

обмен

Президент України Володимир Зеленський готовий вести прямі переговори з російським колегою Володимиром Путіним щодо громадян України, яких утримують в Криму, “ДНР”, “ЛНР” і на території Росії.

Глава держави уточнив, що готовий на такий крок, якщо зустріч у нормандському форматі буде відкладена.

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– Скажу чесно, російська сторона декларує нам, що без нормандського формату ми не дійдемо до цього питання (обміну полонених. – Ред.). Тому я поспішаю з нормандським форматом, – пояснив Зеленський.

Він також додав, що українська сторона має великий список осіб, яких потрібно повернути в Україну.

Як повідомлялося, Україна передала Росії списки утримуваних для нового обміну.

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