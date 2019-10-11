Прес-марафон президента України Володимира Зеленського на Kyiv Food Market відбувся 10 жовтня. Чим частували на прес-конференції та скільки це коштувало – у матеріалі Фактів ICTV.

Під час прес-марафону президента України Володимира Зеленського у Kyiv Food Market для журналістів організували фуршет.

Акредитовані журналісти очікували свою чергу на другому поверсі закладу, де і були розміщені столи з напоями та їжею.

Круасани – 95 грн, чізкейки – 85 грн, кокосові йогурти – 145 грн, сирники, соки та вода.

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На обід представників ЗМІ пригощали варениками, картоплею з м’ясом, стравами з м’ясом. На постійній основі також були чай і кава.

До столу, за яким Володимир Зеленський спілкувався з журналістами час від часу офіціанти підносили тарілки з їжею: бургери – 179 грн і картоплю – 45 грн, піца – 98-165 грн та солодкі газовані напої Coca-Cola.

Сніданок для Офісу президента обійшовся у 68 тис. грн, а обід – 62 тис. грн. Загалом частування коштувало 130 тис. грн.

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Чим частували на прес-марафоні Зеленського та скільки це коштувало / 8 фотографий

До слова, Факти ICTV вели текстовий онлайн прес-марафону президента Зеленського.