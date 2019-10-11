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Факти / Україна / Суспільство

Коли в Україні ввімкнуть опалення

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться, коли середньодобова температура повітря протягом трьох днів становитиме нижче +8°.

опалення

Рішення, коли розпочинати опалювальний сезон, самостійно ухвалюють у кожному регіоні.

Наскільки швидко увімкнуть тепло, залежить від погодних умов, рівня підготовки та погашення заборгованості.

Згідно з законодавством, опалювальний сезон повинен стартувати тоді, коли середньодобова температура повітря впродовж трьох днів становить нижче +8° тепла.

Зазвичай опалювальний сезон в Україні розпочинається 15 жовтня.

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До слова, з метою вчасного початку опалювального сезону в Україні президент Володимир Зеленський доручив профільним відомствам доповісти про стан підготовки не пізніше, ніж 20 вересня.

Нагадаємо, раніше Факти ICTV писали про те, що опалювальний сезон у деяких мікрорайонах Києва може зірватися.

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