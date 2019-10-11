У п’ятницю ввечері у Києві спостерігаються 8-бальні затори.

Вечірні затори зупинили Київ. Ускладнення руху спостерігається на вулицях Велика Житомирська, Хрещатик, Саксаганського, Велика Васильківська, Новокостянтинівська, Січових Стрільців, Набережно-Рибальська. Там затримка до 20 хвилин.

Стоїть низка мостів – Північний, Південний та Дарницький. Складно проїхати і на проспектах Перемоги, Степана Бандери, Повітрофлотському, Броварському.

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Серйозний затор утворився на Набережному шосе, там затримка становить до 40 хвилин. Не краще справа і на бульварі Лесі Українки, тут у заторі доведеться простояти 30 хвилин.

До речі, для монтажу споруди Шулявського шляхопроводу рух проспектом Перемоги 13-14 жовтня перекриють. Факти ICTV публікували схему проїзду ділянки.