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Факти / Україна

Офіс їжі: реакція соцмереж на прес-марафон Зеленського

10 жовтня на Kyiv Food Market пройшов 14-годинний прес-марафон Володимира Зеленського. Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на прес-конференцію Зеленського у новому форматі.

зеленський прес-марафон

Прес-конференція Володимира Зеленського пройшла 10 жовтня на столичному Kyiv Food Market.

Почалася вона о 10.00 і закінчилася о 00.00. Президент протягом 14 годин відповідав на актуальні запитання. Глава держави навіть побив світовий рекорд за тривалістю прес-конференції.

На прес-марафоні Зеленського були присутні 300 журналістів і було поставлено близько 500 запитань.

На новий формат прес-конференції Зеленського в соцмережах відреагували по-різному. Деякі зазначили, що у президента велика витримка і терпіння, а форма прес-марафону дуже креативна. Інші ж вирішили, що звичайний формат проведення таких заходів краще.

Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на прес-конференцію Зеленського 10 жовтня.



До речі, Факти ICTV зібрали найважливіші заяви з прес-марафону Зеленського.

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