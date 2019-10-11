10 жовтня на Kyiv Food Market пройшов 14-годинний прес-марафон Володимира Зеленського. Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на прес-конференцію Зеленського у новому форматі.
Прес-конференція Володимира Зеленського пройшла 10 жовтня на столичному Kyiv Food Market.
Почалася вона о 10.00 і закінчилася о 00.00. Президент протягом 14 годин відповідав на актуальні запитання. Глава держави навіть побив світовий рекорд за тривалістю прес-конференції.
На прес-марафоні Зеленського були присутні 300 журналістів і було поставлено близько 500 запитань.
На новий формат прес-конференції Зеленського в соцмережах відреагували по-різному. Деякі зазначили, що у президента велика витримка і терпіння, а форма прес-марафону дуже креативна. Інші ж вирішили, що звичайний формат проведення таких заходів краще.
Факти ICTV зібрали реакцію соцмереж на прес-конференцію Зеленського 10 жовтня.
“В отместку Зеленскому Порошенко проведет свою презентацию в Белом Наливе” – СМИ
— Карикатурист (@nightseparator) 10 октября 2019 г.
Наступна прес-конференція буде мабуть в сауні.
Заводитимуть групами.
Попадуть, звісно, не всі у зв’язку з таймінгом.
— ФОП А.Ходза (@antonohaio) 10 октября 2019 г.
До речі, Факти ICTV зібрали найважливіші заяви з прес-марафону Зеленського.