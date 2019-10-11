Президент Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорювали кроки для пожвавлення банківського кредитування.

Під час наради президента Володимира Зеленського з членами уряду і представниками НБУ обговорювалося банківське кредитування і визначалися пріоритетні кроки, які необхідні для його пожвавлення.

Саме банківське кредитування є однією з передумов для пришвидшення зростання економіки України.

За словами Зеленського, наразі кредитні портфелі для бізнесу не демонструють відчутного зростання, що негативно впливає на українську економіку. Влада має зосередитися на тому, щоб розв’язати проблеми із кредитами, що не працюють, і прибрати перешкоди до відновлення кредитування.

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Сьогодні в банках України існує проблемних кредитів на суму близько 566 млрд грн. Тому держава повинна активно працювати над стягненням боргів з позичальників та екс-власників.

Ситуацію з проблемними кредитами планують вирішувати за допомогою реструктуризації, реалізації банками проблемних активів та відстоювання інтересів держави в судах.

Також для відновлення кредитування потрібно завершити судову реформу, аби банки були захищеними від неповернення коштів позичальниками.

– Суди є незалежними, і президент не може втручатися в їхню роботу щодо конкретних справ, однак це не означає, що не потрібно працювати над якістю роботи судової системи в цілому, – підсумував Зеленський.

До слова, Володимир Зеленський готовий надати гарантії інвесторам, які хочуть вкладати гроші в Україну.