Про український ринок таксі, переваги Uber та майбутнє транспорту в ексклюзивному інтерв’ю Фактам ICTV розповів Георгій Соколянський, голова з розвитку Uber у Центральній та Східній Європі.

Uber – всесвітньо відомий онлайн-сервіс таксі, який зайшов на український ринок у 2016 році.

Уявіть собі центр Парижа з його шаленим трафіком і постійними заторами. І туристів, які годинами намагаються знайти вільне таксі. Саме так троє друзів, приїхавши до серця Франції і витративши чимало часу, щоб таки знайти транспорт, вирішили створити додаток, який би полегшив для містян і туристів цей сервіс. У 2010році вони зареєстрували компанію Uber у Сан-Франциско.

Сенс Uber у тому, аби максимально спростити пошук автомобіля – без мовних бар’єрів для туристів, адже машина замовляється через додаток та без завищених цін від водіїв, бо їх генерує компанія.

Цікаво, як працює Uber? Факти ICTV поспілкувались з Георгієм Соколянським, головою з розвитку Uber у Центральній та Східній Європі. Він розповів, як розвивається сервіс в Україні, з якими проблемами стикається, як набирає водіїв та стежить за безпекою, а також у що перетвориться компанія у майбутньому.

Безпека понад усе

Сьогодні Uber працює у сімох містах України – це Київ, Одеcа, Львів, Дніпро, Харків, Запоріжжя та Вінниця. Додаток скачали понад мільйон користувачів, а водіями працюють десятки тисяч людей.

Та український ринок достатньо конкурентний – крім традиційних офлайн-сервісів таксі, є ще чимало подібних до Uber додатків. Що відрізняє цю платформу з-поміж інших? Безпека, впевнено відповідає Георгій Соколянський.

– Ми намагаємось бути тією платформою, яка для користувача є найбільш безпечною. І використовувати для цього ті технології, які у нас є – програмні обмеження 12 годин робити для водія, можливість для клієнта поділитись деталями поїздки тощо. А конкурентність ринку підштовхує нас зробити це швидше і краще.

Він додає – онлайн-сервіси сьогодні набагато безпечніші, ніж офлайн через наявність GPS-трекінгу та можливості зберігати інформацію про поїздку на серверах компанії.

Та проблема України – це низька якість машин. Тому Uber намагається знайти баланс – бути доступним за ціною, мати достатньо автомобілів для швидкого подання і водночас утримувати гідну якість транспорту.

– Ми більше не працюємо з машинами на єврономерах. Ми маємо вимоги щодо того, починаючи з якого року машина може бути поставлена на платформу Uber – це залежить від міста і продукту.

Розгляд скарг протягом доби

Та будь-яка система не є бездоганною. І Uber не виняток. Однак якщо у вас виникли проблеми, зателефонувати на гарячу лінію не вийде – сервіс Uber не має звичної служби підтримки телефоном. Всі запитання користувач може вирішити через бота в мобільному додатку.

– Ми не вважаємо, що телефонна підтримка є оптимальною. Вона дуже дорога, що, звичайно, потім відображатиметься на ціні поїздки для пасажира, – пояснює Соколянський.

Скарги намагаються задовольнити за добу. Найбільше нарікань на якість сервісу. Спеціальні алгоритми розпізнають заявки пасажирів за ключовими словами, і якщо вони стосуються безпеки, то відправляються на перевірку людині.

– Якщо скарга щодо безпеки, фізичних дій водія щодо пасажира чи навпаки – вам одразу телефонують. Окрім того, ми маємо функцію, де з додатку Uber можна напряму викликати поліцію. Якщо ви це робите, ми фіксуємо факт виклику. Тоді служба підтримки стежитиме за вашим кейсом, намагатиметься допомогти, якщо можливо.

Позиція компанії – залишатись на боці пасажира, каже Соколянський. Тому якщо Uber не впевнений, чи відшкодовувати пасажиру вартість поїздки, то краще це зробить. Але кошти повертаються не на карту, а на бонусний рахунок у додатку.

– Це пов’язано з фінансовим регулюванням. Ми, на жаль, не маємо змоги виплачувати кошти на рахунки приватних осіб в Україні.

Розширення можливе вже наступного року

Uber в Україні стрімко зростає. У березні в Києві з’явився Uber Green, який налічує близько 300 електрокарів.

– Він зараз у топ-10 у світі за розміром. Ми зробили 8 млн км на електромобілях у Києві від запуску. А український Uber Shuttle – перший в Європі і третій у світі. Це дуже крутий продукт.

Uber Shuttle, продукт для спільних поїздок, запустили у травні. Зараз працює він тільки у Києві. Соколянський пояснює – це спроба дати доступний за ціною продукт для щоденних поїздок. Його особливість у покритті тих районів, де є проблеми з громадським транспортом. Відтак, найпопулярніший маршрут сьогодні з Троєщини.

Окрім того, у користувача додатку Uber сьогодні є можливість обрати між звичайним таксі UberX, електрокаром Uber Green, преміум-автомобілем Black та мікроавтобусом Van.

– Ми намагаємось дати продуктовий ряд, який задовольняє всі потреби пасажира – від економ до преміум. Для того, щоб клієнт міг підібрати те, що йому потрібно.

Він зазначає, розширення сервісу на інші міста залежатиме від можливості дати там якісний сервіс. А анонсувати нові міста Uber може вже наступного року.

– Ми не хочемо відкривати міста, де не буде машин і де пасажири не отримають те, що звикли отримувати, наприклад, у Києві.

Uber на боці пасажирів

Для того, аби Uber був доступним для якомога більшої кількості людей, стати водієм має бути легко, говорить Соколянський. Від водія вимагають паспорт, права відповідної категорії, свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу та поліс страхування.

– Ми не перевіряємо, наприклад, досвід водія. Uber – не про це. Це платформа, де будь-хто може заробляти і будь-хто може отримати якісний та безпечний транспорт.

Водій має відповідати якості сервісу компанії, а інакше його акаунт заблокують.

У Києві для цього, наприклад, варто мати рейтинг нижче 4,4 або обґрунтовані скарги від пасажирів. Останні ретельно перевіряють – збирають дані щодо поїздки, наприклад, швидкості водія чи часу, коли пасажир та водій зустрілись тощо.

– Якщо є скарга, і ми не впевнені, що вона правдива, але ми не хочемо, щоб ви як пасажир мали неприємний досвід з водієм, який вам не подобається, тоді ми заблоковуємо не водія, а поєднання вас двох.

Amazon для транспорту

Георгій Соколянський зізнається – ніколи не мав приватного автомобіля. Більше того, і не планує його купувати. Він вірить, скоро цей вид транспорту відійде у минуле.

Попри шалену популярність онлайн-сервісів таксі на ринку, основний конкурент Uber – приватний автомобіль. А глобальна ціль компанії – стати своєрідним Amazon для транспорту.

– Ми хочемо бути додатком, куди ви заходите і бачите всі опції пересування – піти пішки, поїхати на трамваї, метро, Uber різних класів комфортності або обрати нові модальності – електричні велосипеди чи скутери. Ми динамічно розширюємо цей сервіс містами Західної Європи.

Соколянський визнає, будь-які технології, які має Uber, намагаються привезти до України дуже швидко. Але для цього треба забезпечити хороший сервіс.

– Ми хочемо принести найкращі технології до Києва. Водночас ми не хочемо привезти один велосипед чи скутер і зробити вигляд, що він тут є.

Лілія Ященко