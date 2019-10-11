Затори у різних районах Києва спостерігаються через ремонтні роботи та аварії.

Затори у Києві станом на 10.00 11 жовтня сягають 6 балів. За даними Google Maps, у столиці ускладнено рух через ремонтні роботи і майже 20 ДТП.

На проспекті Перемоги машини тягнуться у бік центру від метро Житомирська до метро Шулявська, де відбувається ремонт мосту.

Затори спостерігаються на вулиці Богатирська, вулиці Семена Скляренка, на вулиці Олени Теліги, вулиці Юрія Іллєнка, вулиці Набережно-Рибальська, вулиці Набережно-Хрещатицька.

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Також ускладнено рух на проспекті Леся Курбаса, проспекті Космонавта Комарова, Великій Окружній дорозі.

Крім того, водії відчувають незручності на Південному мосту та Патона.











У Києві затори 6 балів: де зупинилася столиця (КАРТА) / 3 фотографии

Нагадаємо, у Києві троє людей отримали травми, чотири машини пошкоджені у результаті ДТП на парковці ТЦ.