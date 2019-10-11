Президент України прокоментував внесений до Верховної Ради законопроект №1210, яким, серед іншого, різко підвищуються рентні ставки на видобуток руди.

Володимир Зеленський заявив, що не знайомий з подібною ініціативою.

– Цей законопроект внесений до Верховної Ради депутатами від Слуги народу? — поцікавився він, почувши щодо підвищення податків на руду в десять разів порівняно з сусідніми країнами.

Отримавши ствердну відповідь, Зеленський заявив, що розбереться із ситуацією, яка склалася.

– Ми розберемося в цьому. Подивимося на законопроект.

На запитання Зеленський відповів вже після завершення трансляції прес-марафону. Під час нього кільком журналістам не надали можливості поставити запитання, незважаючи на акредитацію.

Водночас міністр економіки Тимофій Милованов, коментуючи підвищення рентної плати на видобуток руди, заявив, що законопроект був внесений до Верховної Ради без прорахунків його впливу на економіку з боку міністерства.

Нагадаємо, 10 жовтня у Кривому Розі пройшли мітинги працівників гірничодобувних підприємств, на які вийшли близько 400 осіб. Вони заявили про можливе закриття виробництв за умови ухвалення закону №1210.

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Документ розширює поняття первинної переробки: замість собівартості руди і первинного дроблення за основу береться вартість кінцевого продукту — концентрату, окатишів, агломерату. Тобто зростання платежів гірничо-збагачувальних комбінатів складе 300-400%.

Крім того, документ передбачає перехід від індивідуальних ставок для окремих родовищ (зараз 14-25%) до встановлення нижнього порогу на рівні подвійної облікової ставки НБУ (зараз 34%). В результаті, ставка ренти збільшується з 8 до 10%.

Як стверджують галузеві асоціації, ухвалення законопроекту знизить виробництво залізорудної сировини, вдарить по обсягах експорту України і призведе до зменшення валютних надходжень і ослаблення гривні. В асоціаціях вже заявили про втрату робочих місць на ГЗК, скорочення близько 30 тис. осіб.

До речі, раніше Факти ICTV писали, що Україна може втратити три чверті експорту ЗРС внаслідок законопроекту №1210.

Джерело: The Page