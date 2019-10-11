Президент України Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні.

Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні №132-IX. Він був ухвалений парламентом 20 вересня 2019 року.

Основною метою закону є поліпшення інвестиційного клімату в країні за окремими напрямами.

Згідно з документом передбачається серед іншого відповідальність осіб із заінтересованістю та посадових осіб акціонерного товариства за збитки, завдані правочином із заінтересованістю, укладеним на неринкових умовах, згода на вчинення якого була надана мажоритарним акціонером або призначеними ним особами.

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Закон скасовує обов’язок сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту. Закон передбачає, що договори про сплату пайової участі, укладені до 1 січня 2020 року, є дійсними та продовжують свою дію до моменту їхнього повного виконання.

Також скасовується обов’язковість проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок приватної власності, які передаються у заставу.

Цей закон набирає чинності наступного дня після його опублікування.

До речі, Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорювали кроки для пожвавлення банківського кредитування