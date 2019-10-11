PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Зеленський підписав закон про інвестиційну діяльність

Президент України Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні.

Зеленський підписав закон про інвестиційну діяльність

Володимир Зеленський підписав закон Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо стимулювання інвестиційної діяльності в Україні №132-IX. Він був ухвалений парламентом 20 вересня 2019 року.

Основною метою закону є поліпшення інвестиційного клімату в країні за окремими напрямами.

Згідно з документом передбачається серед іншого відповідальність осіб із заінтересованістю та посадових осіб акціонерного товариства за збитки, завдані правочином із заінтересованістю, укладеним на неринкових умовах, згода на вчинення якого була надана мажоритарним акціонером або призначеними ним особами.

Читайте: Малому бізнесу переживати не треба: Маркарова про подальшу роботу ФОПів

Закон скасовує обов’язок сплати пайового внеску у розвиток інфраструктури населеного пункту. Закон передбачає, що договори про сплату пайової участі, укладені до 1 січня 2020 року, є дійсними та продовжують свою дію до моменту їхнього повного виконання.

Також скасовується обов’язковість проведення експертної грошової оцінки земельних ділянок приватної власності, які передаються у заставу.

Цей закон набирає чинності наступного дня після його опублікування.

До речі, Володимир Зеленський провів нараду, на якій обговорювали кроки для пожвавлення банківського кредитування

Джерело: Офіс Президента

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Володимир Зеленський
Пожвавлення банківського кредитування – Зеленський провів нараду
зеленський прес-конференція
Такого не було навіть у Білому домі – іноЗМІ про прес-конференцію Зеленського
У мене вже алергія на слово капітуляція, цього не буде – Зеленський
У мене вже алергія на слово капітуляція, цього не буде – Зеленський
Можна почати з $20. Як придбати акції Google чи Facebook і заробити статок
Можна почати з $20. Як придбати акції Google чи Facebook і заробити статок
Чим частували на прес-марафоні Зеленського та скільки це коштувало
Чим частували на прес-марафоні Зеленського та скільки це коштувало
Зеленський призначив Семенченка уповноваженим з контролю за СБУ
Зеленський призначив Семенченка уповноваженим з контролю за СБУ
Лукашенко сподівається на співпрацю з Україною в космічній галузі
Лукашенко сподівається на співпрацю з Україною в космічній галузі
володимир зеленський прес
Донбас, олігархи і випробувальний термін влади – головне з прес-конференції Зеленського
Завантаження...

Завантаження
Наступна новина

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка