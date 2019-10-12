ГПУ змінила статус Олени Лукаш зі свідка на підозрюваного у справі про розкрадання бюджетних коштів та службове підроблення.

Колишню очільницю міністерства юстиції Олену Лукаш викликали до Генеральної прокуратури України.

У повістці, яку Лукаш опублікувала в Facebook, йдеться, що ГПУ змінила її статус зі свідка на підозрюваного у справі про розкрадання бюджетних коштів та службове підроблення.

Екс-очільниця мін’юсту обіцяє з’явитися до Генпрокуратури 17 жовтня о 14.00 та бути відкритою для слідства.

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– До суду за санкціями ходити не треба, сама все відкрию, – написала Лукаш.

Нагадаємо, генпрокурор Руслан Рябошапка повідомив, що ГПУ працює над декількома справами топ-чиновників.